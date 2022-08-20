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Новости 10:19

"Если нагрузка на здравоохранение станет очень серьёзной": Смольный о новых ковидных ограничениях

фото ЗакС политика "Если нагрузка на здравоохранение станет очень серьёзной": Смольный о новых ковидных ограничениях

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Петербург постепенно возвращается к масочному режиму: он уже введён в медицинских учреждениях, однако в Смольном прогнозируют и более широкое его применение в случае усиления нагрузки на систему здравоохранения города, передаёт 78.ru.

Своим мнением по данному вопросу в эфире Открытой студии телеканала поделился замглавы комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Мотовилов.

"Ограничения могут быть введены, если нагрузка [на систему здравоохранения] станет очень серьёзной. В прошлые волны мы столкнулись с ситуацией, когда у нас на лечении было более 150 тысяч человек, сейчас 48 тысяч — это не только ковид, но и острые респираторные заболевания, пневмонии", — поделился Мотовилов.

Отметим, ранее Роспотребнадзор рекомендовал Петербургу, Пскову и Новгороду и ряду других регионов вернуться к масочному режиму на фоне быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Накануне в городе на Неве было выявлено свыше 4 тысяч суточных заражений, таким образом Петербург вернулся к мартовским показателям.


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