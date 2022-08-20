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Новости 17:02

ТАСС: На мэра Мариуполя совершили покушение

фото ЗакС политика ТАСС: На мэра Мариуполя совершили покушение

Неизвестные совершили покушение на мэра "подшефного" Петербургу Мариуполя Константина Иващенко, уведомляет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к администрации города.

"Да, было, все живы, всё в порядке", - известил источник информагентства в субботу, 20 августа.

Локальные СМИ сообщают о якобы наличии взрывного устройства, которое расположили на пути следования машины Иващенко. Уточняется, что чиновник не пострадал.

Напомним, ранее Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Мариуполем, в рамках которого Северная столица собирается восстанавливать Октябрьский район города. На месте уже работает петербургская строительная техника.


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