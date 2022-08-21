Сеть кинотеатров "Каро" отменила прокат нового фильма Ренаты Литвиновой

Режиссер Рената Литвинова сообщила, что российская сеть кинотеатров "Каро" отменила спецпоказ ее нового фильма "Северный ветер", который должен был состояться 22 августа. Кроме того, отменяется весь прокат картины начиная с 25 августа. Скан письма с этим объявлением Литвинова опубликовала в своем Telegram-канале. Авторы документа утверждают, что им пришлось отменить прокат по не зависящим от них причинам, и обещают вернуть деньги всем купившим билеты.

"Очень хотелось с вами поработать, но не случилось. Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению", - говорится в письме.

Отметим, что Литвинова в феврале публично раскритиковала решение о начале военной спецоперации на Украине. В России ее единомышленникам среди музыкантов регулярно отменяют концерты: это явление коснулось групп ДДТ, Little Big, Anacondaz и "Кровосток".