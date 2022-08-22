Вишневский: Не очень понимаю, зачем нужны обыски в КГИОП

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не видит смысла в обысках в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Следственные действия в ведомстве СК России провел ранее 22 августа.

Вишневский отметил, что необходимые для расследования дел документы находятся в открытом доступе. Депутат посоветовал следственному комитету изучить материалы судебных дел по спорам с КГИОП. Он их направил в СК еще в конце июня, сообщил "яблочник".

- Там три с половиной десятка судебных дел, где КГИОП выступает против градозащитников, где он выступает против взятия зданий под охрану или за снятие их с охраны, за отказ включить в реестр [памятников, находящихся под защитой] и так далее. Когда КГИОП бездействует, не включая здания в реестр даже несмотря на судебные решения. Всё это открыто, всё это в свободном доступе, - сказал Вишневский.

По его мнению, не ясно, что СК хочет найти при обыске. Депутат усомнился, что чиновники держат в комитете расписки о якобы получении взяток, письма от строительных компаний с просьбами снять с охраны те или иные здания или "чемоданы с баксами".

- У меня двоякое отношение к происходящему. С одной стороны, хорошо, что занялись тем, к чему мы долгие годы пытались безуспешно привлечь внимание. С другой стороны, как-то слабо мне верится, что в данном случае Следственный комитет действует исключительно из любви к закону. Как-то не встречал таких случаев в других очень многих ситуациях, - поделился парламентарий.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему сохранения исторических зданий в Петербурге. Он поручил возбудить уголовные дела по факту нападения на градозащитника Олега Мухина и по факту разрушения особняка Салтыковой. Также следком возбудил дело по ситуации вокруг дома Лапина. Подробнее о происходящем - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова