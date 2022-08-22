Мундепы Московского района обратились к депутату ЗакСа по поводу реновации 

Депутаты из МО "Новоизмайловское" и МО "Московская застава" обратились к депутату Законодательного собрания, единороссу Алексею Макарову, избиравшегося от этого района, с просьбой внести поправки к закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Текст письма опубликовал в своем Telegram-канале экс-кандидат в депутаты ЗакСа Дмитрий Хорзов 22 августа.

В обращении мундепы просят Макарова внести поправки в законопроект о КРТ, которые бы защитили интересы жителей. В частности, они просят прописать норму, согласно которой участникам реновации предложат жилье не меньшее по площади и количеству комнат. Вдобавок к этому, новая недвижимость должна находиться в пределах "родного" муниципалитета.

Также авторы письма просят разработать законодательную норму, которая ограничит высотность зданий, построенных в рамках реновации. Так, по мнению обратившихся, на месте пятиэтажных домов высота новых комплексов не должна превышать девяти этажей, а на месте девятиэтажных многоквартирных домов - не больше 13-ти этажей. Еще в районе должны быть сохранены все зеленые зоны. Предложения затрагивают и детали организации собрания собственников. Мундепы просят не включать дома в программу КРТ, если владельцы квартир не станут проводить собрание.

Обращение подписали десять человек. Из МО "Московская застава" подписали трое: Александр Будберг, Алексей Воробьев и Анна Кузнецова. Еще пятеро из МО "Новоизмайловское": Дмитрий Коль, Галина Кукарцева, Андрей Рябко, Олег Соловьев и Александр Сосновских. Также среди подписантов экс-кандидаты в депутаты ЗакСа седьмого созыва Дмитрий Хорзов и Денис Капустин.

Ранее в МО "Новоизмайловское" прошло стихийное собрание местных жителей, которые пришли на заседание муниципального совета, где планировалось рассмотреть вопрос об обращении к Макарову. Из-за большого числа "слушателей" глава МО Сергей Шубин решил изменить формат встречи и "пообщаться" с жителями. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, перед уходом на каникулы депутаты Заксобрания приняли закон о комплексном развитии территорий. Документ предусматривает снос панельных "хрущевок" для строительства нового жилья. Некоторые петербуржцы встревожились из-за возможного "переселения". Они опасаются, что городские власти могут предложить им новые квартиры в отдаленных района города.

Константин Леньков