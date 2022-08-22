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Муниципал 16:18

Мундепы Московского района обратились к депутату ЗакСа по поводу реновации 

фото ЗакС политика Мундепы Московского района обратились к депутату ЗакСа по поводу реновации 

Депутаты из МО "Новоизмайловское" и МО "Московская застава" обратились к депутату Законодательного собрания, единороссу Алексею Макарову, избиравшегося от этого района,  с просьбой внести поправки к закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Текст письма опубликовал в своем Telegram-канале экс-кандидат в депутаты ЗакСа Дмитрий Хорзов 22 августа.

В обращении мундепы просят Макарова внести поправки в законопроект о КРТ, которые бы защитили интересы жителей. В частности, они просят прописать норму, согласно которой участникам реновации предложат жилье не меньшее по площади и количеству комнат. Вдобавок к этому, новая недвижимость должна находиться в пределах "родного" муниципалитета.

Также авторы письма просят разработать законодательную норму, которая ограничит высотность зданий, построенных в рамках реновации. Так, по мнению обратившихся, на месте пятиэтажных домов высота новых комплексов не должна превышать девяти этажей, а на месте девятиэтажных многоквартирных домов - не больше 13-ти этажей. Еще в районе должны быть сохранены все зеленые зоны. Предложения затрагивают и детали организации собрания собственников. Мундепы просят не включать дома в программу КРТ, если владельцы квартир не станут проводить собрание.

Обращение подписали десять человек. Из МО "Московская застава" подписали трое: Александр Будберг, Алексей Воробьев и Анна Кузнецова. Еще пятеро из МО "Новоизмайловское": Дмитрий Коль, Галина Кукарцева, Андрей Рябко, Олег Соловьев и Александр Сосновских. Также среди подписантов экс-кандидаты в депутаты ЗакСа седьмого созыва Дмитрий Хорзов и Денис Капустин.

Ранее в МО "Новоизмайловское" прошло стихийное собрание местных жителей, которые пришли на заседание муниципального совета, где планировалось рассмотреть вопрос об обращении к Макарову. Из-за большого числа "слушателей" глава МО Сергей Шубин решил изменить формат встречи и "пообщаться" с жителями. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, перед уходом на каникулы депутаты Заксобрания приняли закон о комплексном развитии территорий. Документ предусматривает снос панельных "хрущевок" для строительства нового жилья. Некоторые петербуржцы встревожились из-за возможного "переселения". Они опасаются, что городские власти могут предложить им новые квартиры в отдаленных района города. 

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Московская застава
МО Новоизмайловское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Будберг Александр Валентинович
Воробьев Алексей Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Коль Дмитрий Игоревич
Пока еще нет голосов...
Кузнецова Анна Юрьевна
Пока еще нет голосов...
Кукарцева Галина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Рябко Андрей Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Соловьев Олег Владимирович
Пока еще нет голосов...
Сосновских Александр Михайлович
Упоминаемые персоны
Будберг Александр Валентинович
Воробьев Алексей Юрьевич 
Коль Дмитрий Игоревич
Кузнецова Анна Юрьевна 
Кукарцева Галина Владимировна 
Макаров Алексей Алексеевич 
Рябко Андрей Юрьевич 
Соловьев Олег Владимирович
Сосновских Александр Михайлович 

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