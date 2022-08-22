В Петербурге пустили дополнительные автобусы по четырем маршрутам

Комитет по транспорту Петербурга сообщил через свою пресс-службу об усилении четырех маршрутов дополнительными автобусами. На севере города две дополнительных машины выйдут на маршрут №86, а на юге чаще станут ходить автобусы с номерами 160, 286 и 396А.

Предполагается, что принятые меры снизят время ожидания автобуса №86 до 7-10 минут, а автобуса №160 - до 10-15 минут.

Отметим, что ход реализации транспортной реформы продолжает вызывать нарекания у граждан. В свою очередь, чиновники соглашаются не со всей звучащей критикой: например, в комтрансе не увидели закономерности в пяти случаях возгораний автобусов.