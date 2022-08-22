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Новости 20:37

Путин наградил орденом Мужества погибшую дочь философа Дугина

фото ЗакС политика Путин наградил орденом Мужества погибшую дочь философа Дугина

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении ордена Мужества журналистке и политологу Дарье Дугиной, которая погибла при взрыве собственной машины в Подмосковье вечером 20 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - говорится в нем.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Дугина должна была ехать в одном джипе со своим отцом, философом ультраконсервативных взглядов Александром Дугиным, однако их планы поменялись. В воскресенье СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом и заявил о заказном характере преступления.

Днем 22 августа ФСБ заявила, что ей удалось раскрыть преступление. В убийстве силовая структура обвинила украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем назвала 43-летнюю украинку Наталью Вовк, которой удалось покинуть Россию вскоре после подрыва автомобиля.


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