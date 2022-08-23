Суд прекратил дело о гибели работника на стройплощадке "СКА-Арены"

Московский районный суд 23 августа вынес постановление по уголовному делу в отношении прораба Дмитрия Волкова, подчиненный которого погиб на стройке "СКА-Арены" на проспекте Юрия Гагарина, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Волкова обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). По версии обвинения, прораб не обеспечил применение средств индивидуальной защиты пострадавшего, не закрыл и не обозначил знаками проем, в который может упасть работник, неудовлетворительно организовал производство работ. Все это, считает обвинение, привело к тому, что утром 19 марта один из работников, занимавшихся уборкой территории пятого этажа от стройматериалов, упал в техническое отверстие. От полученных травм пострадавший вскоре скончался.

О прекращении уголовного дела ходатайствовали близкие погибшего в связи с примирением сторон. Волков в полном объеме возместил причиненный ущерб, "тем самым загладил причиненный вред".

Напомним, "СКА-Арену" возводят на месте снесенного СКК "Петебургский". Объект планируется сдать уже в 2022 году. Домашние матчи на новой арене будет проводить хоккейный клуб СКА.

Фото: Комитет по строительству/ "ВКонтакте"