Активисты обратили внимание на популяризирующую закон о КРТ рекламу в соцсетях

Активисты "Молодого Петербурга" рассказали о продвигающей закон о комплексном развитии территорий (КРТ) рекламной кампании, охватившей не менее 20 городских пабликов, о чём сообщили у себя в Telegram-канале.

К примеру, в сообществе "Питер Live" во "ВКонтакте", чья аудитория насчитывает свыше 300 тысяч подписчиков, была размещена заметка, в которой сообщалось о плюсах КРТ.

"Дело в том, что существует острая необходимость обновления панельных "хрущевок", построенных в 1957-1970 годах. Даже регулярный капитальный ремонт не даст требуемого комфорта. Только представьте: пристроить лифт – нельзя, обновить несущие конструкции – нельзя, обновить коммуникации – можно, но дорого. Поэтому комплексное развитие территорий – это не только о экономической эффективности обслуживания домов, но и долгосрочной выгоде жителей", - говорится в рекламной заметке.

Публикация сопровождается картинкой в стиле "до" и "после": до – панельная "хрущёвка", после – дом в современном ампире.

Активисты "Молодого Петербурга" обращают внимание на абсурдность описанной проблемы, поскольку "панельки" вполне успешно можно реставрировать и приводить в порядок их инженерные системы, без огромных затрат на снос и последующее возведение нового дома. К примеру, так поступили во многих странах Прибалтики, ранее входивших в состав СССР.

"Александр Дмитриевич, остановите этот рекламный позор и встаньте на сторону жителей, а не строительных лоббистов", – призывают общественники.

Напомним, петербуржцы, проживающие в "хрущёвках", продолжают требовать отмены закона о КРТ. На ситуацию с протестами против реновации отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил проверить жалобы граждан на данный закон.

Фото: паблик "Питер Live" / "ВКонтакте"