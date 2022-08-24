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Новости 13:58

Премьер-министр Эстонии назвала российских туристов угрозой безопасности страны

фото ЗакС политика Премьер-министр Эстонии назвала российских туристов угрозой безопасности страны

Эстонский премьер-министр Кая Каллас в очередной раз призвала к полной блокаде турпотока из России. Соображения политика приведены в интервью телеканалу Sky News.

"Проблема в том, что мы не можем проверять всех [российских] туристов, приезжающих в Эстонию. Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности", — поделилась Каллас.

Премьер вновь повторила озвученное ранее заявление о том, что посещение Евросоюза — "это не право, а привилегия", и граждане страны, которая начала военную спецоперацию, ответственны за это.

Каллас располагает информацией, что поездки в страны ЕС могут позволить себе не более 10% граждан РФ, и они проживают, как правило, в Москве и Петербурге, поэтому, уверена она, могут влиять на решения Кремля.

Эстония, напомним, закрыла свои границы для россиян с Шенгеном.


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