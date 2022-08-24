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Новости 14:09

Задержанного Ройзмана доставят из Екатеринбурга в Москву

фото ЗакС политика Задержанного Ройзмана доставят из Екатеринбурга в Москву

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет доставлен для проведения следственных действий в Москву, сообщило 24 августа РИА "Новости". Политик был задержан минувшим утром по уголовному делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), в его квартире, Фонде и частном музее Невьянской иконы состоялись обыски.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, в столице было возбуждено уголовное дело против неназванного мужчины, который "разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан". В полиции также отметили, что фигурант прежде привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), задержание его произошло в Екатеринбурге, а в дальнейшем его планируется доставить в Москву.

Как уточнило РИА "Новости" со ссылкой на свои источники, речь в сообщении идет именно о Евгении Ройзмане.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание Ройзмана, назвав его своим политическим оппонентом, но признав, что тот "заслуживает справедливости и уважения".


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