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Адвокат заявил, что Ройзмана не станут этапировать в Москву

фото ЗакС политика Адвокат заявил, что Ройзмана не станут этапировать в Москву

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что его подзащитного не станут перевозить в Москву, пишет вечером 24 августа ТАСС. Меру пресечения для политика изберет местный суд, добавил юрист.

"Действительно, как было указано в релизе МВД, Евгений Вадимович задержан, но доставлять в Москву его не будут. Мера пресечения будет избираться в Екатеринбурге", — приводит слова адвоката агентство.

Ранее днем Идамжапов сообщил о задержании Ройзмана на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Утром в среду Евгений Ройзман был задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и частном музее Невьянской иконы. Позже ГУ МВД по Москве распространило сообщение о задержании в Екатеринбурге неназванного мужчины, которого в дальнейшем планировалось перевезти в столицу. Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, речь в сообщении шла именно о Ройзмане.


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