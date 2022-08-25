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Новости 10:56

Поддержавшего Ройзмана пикетчика арестовали на 15 суток

фото ЗакС политика Поддержавшего Ройзмана пикетчика арестовали на 15 суток

Суд в Екатеринбурге отправил на пятнадцать суток в спецприемник мужчину, который накануне вышел в центр города с плакатом в поддержку политика Евгений Ройзмана, преследуемого по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает уральское издание "Вечерние ведомости".

Мужчине средних лет, жестко задержанному у памятника Ленину, вменили неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП).

Напомним, что бывшего мэра Екатеринбурга задержали накануне рано утром. Уголовному делу предшествовали несколько однотипных административных штрафов, которые Ройзман получал за свои пацифистские высказывания. Суд по избранию Ройзману меры пресечения, назначенный в столице Свердловской области на 25 августа, перенесли на три часа.


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