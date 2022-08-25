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Новости 10:59

Следствие ходатайствует о запрете определённых действий для Евгения Ройзмана

фото ЗакС политика Следствие ходатайствует о запрете определённых действий для Евгения Ройзмана

Следствие запросило запрет определённых действий в качестве меры пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, информирует ТАСС, ссылаясь на поступившее в суд ходатайство.

Накануне, 24 августа, Ройзмана задержали на 48 часов для проведения процессуальных действий.

Также днём ранее адвокат политика сообщил, что его не будут этапировать в Москву, несмотря на то, что изначально уголовное дело завели там.

Евгения Ройзмана задержали в среду, 24 августа, в рамках возбуждённого против него уголовного дела о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК). Ранним утром вооружённые силовики провели обыск у него дома, в его Фонде и частном музее Невьянской иконы.


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