КГА принял все поправки "Яблока" к Генплану

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал заключение, касающееся предложений к Генеральному плану города, которые принимались от граждан в первой половине августа. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, в документ, насчитывающий более семи тысяч страниц, вошли все поправки его коллег по "Яблоку".

После того, как законопроект из Смольного попадет в городской парламент, ко второму чтению депутаты смогут внести только поправки, попавшие в заключение КГА. По подсчетам Вишневского, поправок, связанных с хрущевками и реновацией, в документе учтено более тысячи.

"Я советовал подавать предложения об изменении в них функциональной зоны с Ж4 (высотная застройка) на Ж3 (от 5 до 8 этажей), чтобы предотвратить реновацию. <...> "Яблоко" будет их вносить и отстаивать при принятии закона", - пообещал депутат.

Среди поправок Вишневского смутила идея комитета по инвестициям, который ради строительства колокольни Смольного собора хочет сменить тип застройки на площади Растрелли.

"Какая колокольня в охранной зоне с охраняемыми видами? В нарушение 820-го закона?" - задался риторическим вопросом политик.

Подробнее о поданных предложениях к Генплану читайте в материале ЗАКС.Ру.