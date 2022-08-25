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Новости 18:05

Суд признал законным возбуждение уголовного дела против Владимира Кара-Мурзы*

фото ЗакС политика Суд признал законным возбуждение уголовного дела против Владимира Кара-Мурзы*

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*, который оспаривал возбуждение уголовного дела против себя. Как сообщает "Интерфакс", имеется в виду его преследование по делу о распространении фейков про Вооруженные Силы (ст. 207.3 УК), возбужденному в апреле из-за его выступления перед американскими политиками в Аризоне.

Тремя месяцами позже уже на арестованного Кара-Мурзу* завели новое дело: об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Оно связано со сбором средств на конференцию в поддержку политзаключенных.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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