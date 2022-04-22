Суд отправил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о дискредитации армии

Басманный суд Москвы арестовал до 12 июня политика Владимира Кара-Мурзу*, сообщило вечером пятницы ТАСС. Сегодня же Минюст внес его в список физлиц – иностранных агентов.

Кара-Мурза* обвинялся в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). О возбуждении против него уголовного дела стало известно сегодня утром.

В пятницу днем адвокат Вадим Прохоров опубликовал постановление о возбуждении уголовного дела против политика. Согласно документу, ему вменяется "распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации" о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о выступлении Кара-Мурзы* 15 марта перед членами Палаты представителей американского штата Аризона.

В ходе судебного заседания Кара-Мурза* просил не отправлять его в СИЗО, поскольку он и так находится в спецприемнике. Суд прошение оставил без внимания.

Кара-Мурза* был задержан 11 апреля возле своего дома в Москве. В полицейском протоколе говорилось, что он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться". Суд назначил ему 15 суток административного ареста по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В минувшую среду политик подал апелляцию на судебное решение.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента