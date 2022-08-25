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Новости 19:43

Суд не стал арестовывать второго фигуранта дела об избиении градозащитника Мухина

фото ЗакС политика Суд не стал арестовывать второго фигуранта дела об избиении градозащитника Мухина

Приморский райсуд Петербурга отказался заключать фигуранта дела об избиении градозащитника Олега Мухина Дениса Прошкина под стражу по ходатайству следствия, сообщает объединённая пресс-служба городских судов. В качестве меры пресечения фигуранту разбирательства назначили запрет определённых действий.

Следствие настаивало на помещении Прошкина в СИЗО ввиду того, что ему инкриминируется совершение двух преступлений, он изначально пытался скрыться от органов СК, имеет загранпаспорт и может по какой-то причине воспрепятствовать уголовному производству.

При этом на том, чтобы отклонить ходатайство, настаивал в свою очередь прокурор, указывавший на отсутствие резонных причин для заключения Прошкина.

Как итог, суд установил, что фигурант ранее судим не было, зарегистрирован в Петербурге, воспитывает двух малолетних детей и ухаживает за больной матерью. Свой загранпаспорт Прошкин отдал следователям. Параллельно суд учёл, что нет доказательств того, что он не проживает по месту прописки, а также уклоняется от визитов к правоохранителям или предпринимает попытки скрыться.

"Доводы следствия носят декларативный характер и ничем не подтверждены", - констатировал суд.

Ранее, напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обжаловать отказ Приморского райсуда арестовать другого обвиняемого в избиении градозащитника Мухина Николая Маркова.

Ранее в четверг, 25 августа, Бастрыкин провёл встречу со своими петербургскими подчинённым, которым велел внимательнее следить за историческими объектами в городе.


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