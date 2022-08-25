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Новости 19:52

Приговор петербургскому активисту за плакат про силовиков огласят 1 сентября

фото ЗакС политика Приговор петербургскому активисту за плакат про силовиков огласят 1 сентября

В Петербурге закончили рассматривать дело против активиста Павла Иванкина, которого хотят привлечь к ответственности за оскорбление представителей власти (ст. 319 УК). В судебном участке №203 25 августа состоялись прения сторон. Прокуратура запросила для активиста полгода исправительных работ. В ведомстве также предложили удерживать 15% от его ежемесячной зарплаты. Приговор огласят 1 сентября, сообщил ЗАКС.Ру обвиняемый.

Уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) завели в январе 2021 года после одиночного пикета Иванкина у Гостиного двора. Тогда активист вышел на улицу с плакатом с оскорбительным, по мнению сотрудников полиции, высказыванием в адрес представителей правоохранительных органов. 

Трое полицейских, которые проходят по этому делу в статусе потерпевших, решили подать гражданские иски. Они требуют от активиста по 100 тысяч рублей. Решения по их обращениям также озвучат 1 сентября. 

Константин Леньков / фото Динара Идрисова


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