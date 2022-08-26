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Новости 10:52

Пригожин заявил в СК на главреда и автора "Фонтанки"

фото ЗакС политика Пригожин заявил в СК на главреда и автора "Фонтанки"

Компания петербургского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" пожаловалась в Следственный комитет РФ на материал издания "Фонтанка", написанный Ксенией Клочковой и посвященный событиям в Донбассе. Заявители, как сообщает пресс-служба "Конкорда", усматривают в тексте нарушение ст. 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах). Предприниматель добивается привлечения к уголовной ответственности по этой статье как самой Клочковой, так и главного редактора издания Александра Горшкова.

Накануне сообщалось о самостоятельной проверке публикации под названием "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой" юридической службой "Конкорда". Характерно, что в журналистском материале, где речь идет о попытках матери вернуть домой осужденного в Донбассе родственника, имя Пригожина почти не упоминается.


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