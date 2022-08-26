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Суд в Москве назначил по два года условно двум фигурантам дела о нападении на машину на акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика Суд в Москве назначил по два года условно двум фигурантам дела о нападении на машину на акции в поддержку Навального

Тверской районный суд Москвы рассмотрел дела двоих фигурантов "дворцового дела", обвинявшихся в нападении на автомобиль с номерами АМР на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января 2021 года, сообщило 26 августа "ОВД-Инфо"*. Обоих признали виновными в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Серафим Кравчук и Тимур Цай были приговорены к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком, приводит "ОВД-Инфо"* сообщение адвоката Михаила Бирюкова. Как уточняют правозащитники, оба фигуранта были несовершеннолетними на момент событий. Как считает следствие, они оказались в числе людей, атаковавших проезжавшую мимо машину с правительственными номерами. В ходе прений Кравчук частично признал вину, заявив, что дважды ударил автомобиль – по зеркалу и заднему бамперу.

Ранее по делу о нападении на машину к двум годам и восьми месяцам колонии был приговорен блогер Константин Лакеев.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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