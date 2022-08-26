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Новости 17:37

Агапитовой не нравится нахождение в одном здании ГКДЦ №1 и районной поликлиники

фото ЗакС политика Агапитовой не нравится нахождение в одном здании ГКДЦ №1 и районной поликлиники

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила Городской консультативно-диагностический центр №1 на улице Сикейроса, где ей рассказали о лечении онкобольных в специально созданном при учреждении центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Правозащитница отметила для себя, что в ЦАОП оставляет желать лучшего механизм обмена информацией о больных с другими частными и государственными медучреждениями: сведения зачастую теряются и не доходят до специалистов. Критически оценила она и другой аспект работы ГКДЦ №1.

"Что касается размещения диагностического центра в одном здании с районной поликлиникой, мне кажется, это не лучший вариант для пациентов. Я обсужу этот момент с главой района, наверняка есть какой-то вариант территориально разделить учреждения", - пообещала омбудсмен, цитируемая собственной пресс-службой.

Отметим, что ГКДЦ №1 широко освещался в прессе в связи со смертельным отравлением барием семерых пациентов, имевшим место прошедшей зимой. Инцидент повлек за собой арест главврача вместе с несколькими сотрудниками и назначение нового руководства. Семьям, пострадавшим от отравления, выплачивают компенсации.


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