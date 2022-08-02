У ГКДЦ №1, где насмерть отравились семеро петербуржцев, появился новый главврач

Новый главврач Городского консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса в Петербурге приступил к исполнению своих обязанностей. Как сообщает пресс-служба Смольного, возглавил учреждение заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской службы Александр Белевитин. В течение предыдущих двух лет он работал спецпредставителем губернатора по вопросам медицины. Новым коллегам его представили 2 августа вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Эргашев охарактеризовал Белевитина как "профессионала, обладающего богатым медицинским опытом, перед которым стоит ряд важных задач".

Отметим, что место главврача ГКДЦ № 1 было вакантно после драматических событий нынешней зимы, когда серия из семи смертельных отравлений пациентов контрафактным барием привела к уголовным делам и арестам сотрудников центра. В СИЗО, в частности, отправили бывшего главврача Евгения Попова. В апреле медцентр начал прием заявок на выплаты компенсаций от всех, кто пострадал в результате обследований нынешней зимой.