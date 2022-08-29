"АвтоВАЗ" и его "дочки" вернулись к полноценной пятидневной рабочей неделе

Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ", а также его дочерние предприятия, вернулись к классической пятидневной рабочей неделе, при этом завод в Тольятти будет работать в течение шести дней, информирует пресс-служба "АвтоВАЗа".

Подобное решение было принято "для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России".

Осенью "АвтоВАЗ" обещает начать дополнительный набор сотрудников на свои производственные мощности в Тольятти.

Напомним, в мае "АвтоВАЗ" находился в режима простоя ввиду отсутствия необходимых комплектующих. Производство автомобилей в неполном формате вновь началось в июне, вышла модель Lada Granta Classic 2022.

Добавим также, что во второй половине мая главой предприятия стал Максим Соколов, до того в должности петербургского вице-губернатора курировавший транспортную сферу.