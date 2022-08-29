Ковидная статистика в России продемонстрировала снижение

Динамика основных показателей, отслеживаемых федеральным штабом по борьбе с коронавирусом, продемонстрировала снижение в сводке от 29 августа. Согласно официальным данным, за сутки в стране выявили 39 658 новых случаев ковида (днем ранее — 46 857). За этот же период было госпитализировано 1 988 человек (накануне — 2 340), а выздоровели 24 890 пациентов (перед этим — 28 223).

За 24 часа в стране зафиксировано 77 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 83 таких смертях.

Ситуация со снижением основных маркеров наблюдается и в Петербурге, где за сутки было зарегистрировано 3 842 новых случая заболевания (в воскресенье сообщалось о 4 269 вновь выявленных пациентах). Количество госпитализаций снизилось до 105 относительно 137 случаев днем ранее. Из общего тренда выбивается лишь показатель выздоровлений — если накануне сообщалось о 2 930 излечившихся от ковида, то в понедельник уже о 3 412.

За сутки в Петербурге зафиксировано 15 смертей, связанных с коронавирусом. Ранее говорилось о 22 таких смертях.