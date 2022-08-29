В Енакиево из Ленобласти привезли новые трамваи

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко известил, что в расположенный на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики город Енакиево, шефство над которым взял 47 регион, доставили первую партию новых трамваев.

Так, по словам губернатора, Енакиево получило шесть трамвайных вагонов, которыми заменят составы с 40-летним стажем.

Добавим также, ранее вторая группа школьников из Енакиево уехала домой из областного детского лагеря "Маяк", где они проводили лето.

Наконец, не так давно работающие в подшефном городе медики, приехавшие из 47 региона, поделились впечатлениями о своей работе.