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Новости 14:47

Третья смена детей из Енакиево прибыла на отдых в Ленобласти

фото ЗакС политика Третья смена детей из Енакиево прибыла на отдых в Ленобласти

Очередная группа детей из города Енакиево на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики прибыла на отдых в лагере "Маяк" в Вырице Ленинградской области, сообщили 29 августа в администрации региона. Участниками третьей смены станут 50 детей.

"Кроме насыщенной программы лагеря, ребят ждёт двухдневная экскурсия по Санкт-Петербургу и Кронштадту, мастер-классы от мобильного "Кванториума" и "Мобильного планетария"", — анонсировали программу в областной администрации. Всего, по официальным данным, за лето в детских лагерях на территории Ленобласти отдохнули свыше 90 тысяч школьников.

Вторая смена детей из Донбасса покинула лагерь на прошлой неделе.

Сегодня стало известно о прибытии в Енакиево шести трамваев, посланных правительством Ленобласти. Между тем, 19 августа пресс-служба петербургского губернатора сообщала о передаче 47 региону шести трамвайных вагонов от городского "Горэлектротранса" с прицелом на дальнейшую отправку в ДНР. "Этот транспорт наши соседи из Ленинградской области направят в подшефную области территорию ДНР — город Енакиево. Мы вместе помогаем жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины как можно скорее наладить не только безопасную, но и комфортную жизнь", — говорил 19 августа по этому поводу петербургский градоначальник Александр Беглов.

Фото: скриншот видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Админка Ленобласти"


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