Приватизацию ГУП "ТЭК СПб" хотят отложить до 2024 года

В правительстве Петербурга подготовили поправку в городской закон о приватизации государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга". Предлагается исправить срок реализации проекта.

Действующая редакция закона предусматривает включение ГУП "ТЭК СПб" в программу приватизации на 2022 год. Новая – на 2024 год.

Документ о переносе сроков приватизации будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 12 сентября. После его должны будут одобрить на заседании городского правительства и внести в Заксобрание.

Напомним, закон о приватизации ГУП "ТЭК СПб" в ЗакСе приняли в декабре 2021 года. Во время обсуждения документа представители Смольного заверили, что город останется основным акционером предприятия и что реорганизация никак не скажется на тарифах.