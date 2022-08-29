ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:58

Приватизацию ГУП "ТЭК СПб" хотят отложить до 2024 года

фото ЗакС политика Приватизацию ГУП "ТЭК СПб" хотят отложить до 2024 года

В правительстве Петербурга подготовили поправку в городской закон о приватизации государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга". Предлагается исправить срок реализации проекта.

Действующая редакция закона предусматривает включение ГУП "ТЭК СПб" в программу приватизации на 2022 год. Новая – на 2024 год.

Документ о переносе сроков приватизации будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 12 сентября. После его должны будут одобрить на заседании городского правительства и внести в Заксобрание.

Напомним, закон о приватизации ГУП "ТЭК СПб" в ЗакСе приняли в декабре 2021 года. Во время обсуждения документа представители Смольного заверили, что город останется основным акционером предприятия и что реорганизация никак не скажется на тарифах.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама