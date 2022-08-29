В комздраве намекнули на возможность открытия госпиталя в "Ленэкспо" в случае необходимости

В случае ухудшения эпидемической ситуации в Петербурге могут быть развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом, заявил 29 августа "Петербургскому дневнику" замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По словам чиновника, при необходимости в строй может вернуться и временный госпиталь в "Ленэкспо", однако пока предпосылок для этого нет.

Как заявил изданию Сарана, сейчас ситуация с коечным фондом в Петербурге соответствует требованиям Минздрава, согласно которым 20 % мест для пациентов должны быть свободны. При этом, в случае необходимости, комздрав может открыть для приема пациентов с COVID-19 еще один корпус в больнице № 38 имени Семашко в Пушкине, часть горбольницы № 33 в Колпино или же целиком перепрофилировать под лечение коронавируса горбольницу №20.

"Кроме того, "джокером" остается госпиталь в "Ленэкспо" на 3,5 тысячи коек. Они никуда не делись, просто законсервированы. Там подведен кислород, стоят кислородные концентраторы, кровати. Надо только их застелить", — продолжил Сарана. Чиновник указал, что речь идет о 5, 7 и 8 корпусах, и отдельно оговорился, что в настоящее время планы расконсервировать госпиталь в "Ленэкспо" отсутствуют.

Госпиталь в "Ленэкспо" был закрыт в середине марта этого года. Сообщение об этом появилось в один день с заявлением комздрава о завершении в Петербурге пятой волны коронавируса.