Всех учителей в Ленобласти протестируют на коронавирус

До начала учебного года учителя всех школ Ленинградской области пройдут обязательное тестирование на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Историк.

"Правительство поддержало это наше предложение. Все учителя будут протестированы, они уже почти все протестированы, сегодня второй день", - рассказала чиновница.

С 1 сентября в школах региона учащиеся будут проходить ежедневную термометрию, а в классах будут регулярно проводиться влажная дезинфицирующая уборка и обеззараживание воздуха.

Отметим, что накануне Роспотребнадзор не счел нужным возобновлять противоэпидемических ограничений в школах. Через день представители ведомства констатировали, что дети стали чаще стали подхватывать коронавирусную инфекцию.