Художница Скочиленко останется в СИЗО ещё на месяц

Василеостровский районный суд Петербурга 30 августа продлил арест художнице Александре Скочиленко, обвиняемой в публикации фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), до 1 октября.

Судья Оксана Демяшева ещё до начала рассмотрения ходатайства закрыла заседание для слушателей. В коридоре в это время находилось порядка 30 человек. На заседании допросили подругу Скочиленко Соню Субботину, ее друга Алексея Белозерова и депутата МО "Литейный округ" Сергея Трошина. Они давали личностную характеристику Скочиленко. Мундеп хотел также подать ходатайство о личном поручительстве, но ему отказали из-за процессуального статуса.

— Александра — известнейший журналист в Петербурге. Те многочисленные, сотни поручительств, которые за неё предоставляют известнейшие люди города, говорят о ее серьезной общественной поддержке. Это показывает, что общество считает несправедливым данное уголовное дело. Исключительно хорошая характеристика, - пересказал свое выступление Трошин в разговоре с ЗАКС.Ру.





Слушателей на оглашение постановления судья Демяшева тоже не пустила.

Скочиленко находится в СИЗО почти полгода. Ее арестовали в начале апреля после пацифистской акции. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за подмену нескольких ценников в супермаркете на листовки с лозунгами за мир. По версии следователей, на некоторых листовках содержались недостоверные сведения о ходе специальной военной операции на Украине.

Накануне очередного продления ареста Городской суд отказался выпускать обвиняемую из следственного изолятора.

Подробнее о деле Скочиленко — в материале ЗАКС.Ру.

В Петербурге за публикацию заведомо ложной информации о Вооружённых силах России собираются судить семь человек. Кроме Скочиленко, в следственном изоляторе находятся менеджер Виктория Петрова, православный блогер Иоанн Курмояров, копатель Олег Белоусов и документалист Всеволод Королев. Также в судах начали рассматривать по существу дела в отношении участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой и активиста Бориса Романова. Всем грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков