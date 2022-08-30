ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 30 августа, 17:27

Художница Скочиленко останется в СИЗО ещё на месяц

фото ЗакС политика Художница Скочиленко останется в СИЗО ещё на месяц

Василеостровский районный суд Петербурга 30 августа продлил арест художнице Александре Скочиленко, обвиняемой в публикации фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), до 1 октября. 

Судья Оксана Демяшева ещё до начала рассмотрения ходатайства закрыла заседание для слушателей. В коридоре в это время находилось порядка 30 человек. На заседании допросили подругу Скочиленко Соню Субботину, ее друга Алексея Белозерова и депутата МО "Литейный округ" Сергея Трошина. Они давали личностную характеристику Скочиленко. Мундеп хотел также подать ходатайство о личном поручительстве, но ему отказали из-за процессуального статуса. 

— Александра — известнейший журналист в Петербурге. Те многочисленные, сотни поручительств, которые за неё предоставляют известнейшие люди города, говорят о ее серьезной общественной поддержке. Это показывает, что общество считает несправедливым данное уголовное дело. Исключительно хорошая характеристика, - пересказал свое выступление Трошин в разговоре с ЗАКС.Ру.

Слушателей на оглашение постановления судья Демяшева тоже не пустила. 

Скочиленко находится в СИЗО почти полгода. Ее арестовали в начале апреля после пацифистской акции. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за подмену нескольких ценников в супермаркете на листовки с лозунгами за мир. По версии следователей, на некоторых листовках содержались недостоверные сведения о ходе специальной военной операции на Украине. 

Накануне очередного продления ареста Городской суд отказался выпускать обвиняемую из следственного изолятора. 

Подробнее о деле Скочиленко — в материале ЗАКС.Ру

В Петербурге за публикацию заведомо ложной информации о Вооружённых силах России собираются судить семь человек. Кроме Скочиленко, в следственном изоляторе находятся менеджер Виктория Петрова, православный блогер Иоанн Курмояров, копатель Олег Белоусов и документалист Всеволод Королев. Также в судах начали рассматривать по существу дела в отношении участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой и активиста Бориса Романова. Всем грозит до 10 лет лишения свободы. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Трошин Сергей Александрович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама