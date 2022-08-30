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Новости 30 августа, 17:59

ФАС одобрила обмен VK и "Яндекса" сервисами, но выставила условия

фото ЗакС политика ФАС одобрила обмен VK и "Яндекса" сервисами, но выставила условия

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства российских IT-компаний VK и "Яндекс" об обмене активами, но выставила при этом встречные требования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 30 августа. Речь шла о безденежной сделке, в рамках которой VK обязалась выкупить 100% акций Delivery Club и передать их "Яндексу" в обмен на сервисы "Новости" и "Дзен".

Рассмотрев прошения, ФАС выставила ряд предписаний. "Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов", — указали антимонопольщики, добавив, что предписание сохранит для ресторанов условия выполнения заказов и порядок получения вознаграждения в течение трех лет с момента сделки. Также "Яндексу" запретили вчинять ресторанам препятствия в пользовании Delivery Club или же иными подобными сервисами.

Что касается VK, то здесь ФАС потребовала "в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса [соответственно, "Новости" и "Дзен"] в отдельности".

Ходатайства в ФАС от обеих компаний были направлены на прошлой неделе.

Фото: fas.gov.ru


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