КГИОП планирует реставрировать около 80 объектов в Петербурге в 2023 году

Порядка 80 памятников культуры на территории Петербурга ждет реставрация в 2023 году, сообщил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров в ходе "нулевых чтений" бюджета 31 августа.

На эти цели в проекте городской казны отведены 1,5 млрд рублей. Комитет запросил еще 80 млн для работ по реставрации дома М.Н. Полежаева.

Отвечая на вопрос депутата-справоросса Андрея Алескерова, председатель комитета заявил, что дополнительных средств из федерального центра на реставрацию памятников КГИОП не запрашивал. Он отметил, что Федерация и так тратит значительные средства на приведение объектов в Петербурге в порядок.

- Санкт-Петербург в системе Министерства культуры считается городом очень благополучным. Просить федеральное финансирование? Я считаю, что у нас достаточно своих средств, - заявил Макаров.

Напомним, совещания по проекту бюджета Петербурга на 2023 год проходят в Мариинском дворце с пятницы, 26 августа. Они завершатся 5 сентября.

Сергей Еремеев