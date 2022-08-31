Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Горбачева

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким единственного президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося накануне вечером.

"Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Путин отдельно отметил гуманитарную и просветительскую работу, которую ушедший политик вел все тридцать лет жизни после отставки.

Инициатор и организатор перестройки ушел из жизни в Центральной клинической больнице Москвы на 92-м году после продолжительной болезни. Ранее сообщалось, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Горбачев был последним руководителем Советского Союза, 25 декабря 1991 года вместе с его отставкой советское государство перестало существовать.

Решение о том, будут ли похороны Горбачева государственными, в Кремле пока не принято.