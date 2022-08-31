В Петербурге запустили Telegram-бот по мерам поддержки бизнеса и самозанятых

Петербургское правительство через свою пресс-службу объявило о старте работы чат-бота в Telegram, который создан для оперативного информирования граждан обо всех мерах поддержки для предпринимателей и самозанятых. Сервис содержит сведения о более чем ста мерах, принятых Смольным для поддержки частной инициативы и отсортированных по нескольким признакам.

"Перечень мер расширяется, а онлайн-навигатор позволит просто, удобно и оперативно сориентироваться в них, получить актуальную информацию о налоговых льготах, субсидиях, доступных консультационных услугах", - прокомментировал нововведение губернатор Александр Беглов.

Чат-бот также позволяет изучить нормативно-правовую базу, сделавшую возможной широкую помощь бизнесу. Общие затраты на эту помощь в нынешнем году городское руководство оценивает в 33,5 млрд рублей.