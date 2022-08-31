Родителям петербургского ребенка выплатят 150 тысяч рублей из-за его падения на льду

Семье петербургского ребенка, получившего травмы при падении на льду минувшей зимой, заплатят 150 тысяч рублей в результате обращения в суд прокуратуры Кировского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент имел место в январе у здания ГБУ "ЦКиД "Кировец" на проспекте Стачек: несовершеннолетний поскользнулся и сломал ногу. Прокуратура сочла ответственным за это ООО "Жилкомсервис № 3 Кировского района".

Стороны конфликта добились мирового соглашения, которое утвердил суд, в результате чего коммунальщики обязались заплатить семье пострадавшего компенсацию.

Отметим, что минувшей зимой проблема уборки Петербурга от снега и льда звучала особенно остро, ей даже посвящались песни, а низкое качество этой работы иногда признавали сами чиновники.