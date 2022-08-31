Судебный спор между РЖД и Siemens из-за "Сапсанов" перенесли из Петербурга в Москву

Разбирательство между РЖД и немецкой компанией Siemens из-за расторжения договора о техобслуживании поездов "Сапсан" продолжится в Москве. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, удовлетворив тем самым ходатайство Siemens, поданное в начале месяца. Тяжба продолжается с конца весны: ранее в качестве обеспечительной меры оборудование для ремонта поездов было передано российскому монополисту.

"Арбитражный суд определил, руководствуясь статьями 187, 189 АПК РФ, передать исковое заявление по подсудности в Арбитражный суд города Москвы", - приводится фрагмент речи судьи.

Аналогичным образом "Российские железные дороги" оспаривают одностороннее расторжение немецкой стороной соглашения о техобслуживании электричек "Ласточка". Ходатайство о переносе этого дела в Москву суд в Петербурге рассмотрит через неделю.

Немцы в обоснование разрыва обоих контрактов апеллируют к так называемой фигурирующей в нем "санкционной поправке". На сегодняшний день из-за консолидированных санкций Евросоюза Siemens не может продолжать исполнение обязательств перед РЖД, так как это грозит руководству компании уголовным преследованием в Европе.