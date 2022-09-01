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Новости 9:34

Беглов и Бельский поздравили петербургских школьников и студентов с 1 сентября

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербургских школьников и студентов с 1 сентября

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский выступили с поздравительными речами по случаю 1 сентября. Слова политиков приводят пресс-службы Смольного и парламента.

Обращения адресованы студентам, учащимся школ, их родителям, а также педагогами. В поздравлении Беглов и Бельский вспомнили также о патриотизме: данная тема систематически всплывает в речах чиновников разного уровня после начала военной спецоперации.

"Только качественные знания и современные компетенции обеспечат нашей стране технологический суверенитет. Без воспитания патриота и гражданина невозможно сильное и непобедимое государство", — указывается в телеграмме губернатора и спикера.

Кроме того, Беглов и Бельский напомнили, что с началом нового учебного года в школах появится новая традиция — поднятие российского флага и исполнение гимна. Наконец, на уроках истории с детьми будут больше говорить "о Родине, её великой истории, прекрасных традициях, героях былых времен и современности", заключили политики.


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