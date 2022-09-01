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Новости 10:26

У петербургских активистов "Партии мёртвых" идут обыски по делу об оскорблении чувств верующих

фото ЗакС политика У петербургских активистов "Партии мёртвых" идут обыски по делу об оскорблении чувств верующих

В Петербурге проходят обыски у активистов арт-объединения "Партия мёртвых", информирует Telegram-канал "Mash на Мойке". Оперативные мероприятия проводятся в рамках дела об оскорблении чувств верующих.

Правоохранители обратили внимание на членов объединения после их недавних перфомансов: один из них "партийцы" провели на Пискарёвском мемориальном кладбище. Акция имела пацифистский характер.

78.ru пишет в своём Telegram-канале, что следственные мероприятия проходили также у руководителей арт-мастерской "ДК Розы". 

По предварительным данным, обыск мог проходить у Кристины Бубенцовой в Петербурге и у жителя посёлка Сиверский. 

Основатель "Партии мёртвых" художник Максим Евстропов эмигрировал из России в Грузию.

ЗАКС.Ру писал об одном из мартовских перфомансов арт-объединения, посвящённом спецоперации.

Фото: SOTA / Telegram


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