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Новости 14:48

МВД выяснило имена еще пяти донаторов ФБК*

фото ЗакС политика МВД выяснило имена еще пяти донаторов ФБК*

Министерство внутренних дел установило имена в общей сложности шестерых жертвователей Фонду борьбы с коррупцией*, сообщила 1 сентября "Медиазона"** со ссылкой на материалы уголовного дела журналиста Андрея Заякина, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). По версии следствия, последний перевел деньги соратникам Навального уже после признания ФБК* экстремистской организацией.

Как утверждает "Медиазона"**, Заякин мог стать жертвой технического сбоя 5 августа 2021 года, из-за которого российские банки получили сведения о назначении анонимных платежей. Эта информация стала доступна силовикам, что позволило им установить имена других жертвователей, отправивших ФБК* деньги в тот же день, пишет издание. По информации журналистов, речь идет об одном жителе Магаданской области и о четырех жителях Новосибирской области.

Издание утверждает, что связалось с тремя людьми из списка, причем один из них бросил трубку, а двое других заявили, что с ними никто не связывался. Сколько человек могли оказаться жертвами сбоя, сейчас неизвестно.

Сооснователь "Диссернета" и журналист "Новой газеты. Европа" Андрей Заякин был задержан 28 августа по подозрению в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода ФБК* одной тысячи рублей. На следующий день Басманный суд Москвы назначил ему запрет определенных действий до 8 октября. Заякину запрещено покидать квартиру в темное время суток, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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