В петербургские поликлиники поступила вакцина "ЭпиВакКорона"

На баланс петербургских поликлиник поступила антиковидная вакцина "ЭпиВакКорона", информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

На данный момент все желающие привиться данным препаратом могут сделать это в 31 медицинском учреждении Северной столицы. Комздрав публикует адреса, где это можно сделать.

Напомним, что 30 августа в Петербург привезли новые партии вакцин "Спутник V" и "Спутник М".

В середине июля ученые и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) оценили эффективность "ЭпиВакКороны" в 2%.