ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:24

В петербургские поликлиники поступила вакцина "ЭпиВакКорона"

фото ЗакС политика В петербургские поликлиники поступила вакцина "ЭпиВакКорона"

На баланс петербургских поликлиник поступила антиковидная вакцина "ЭпиВакКорона", информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

На данный момент все желающие привиться данным препаратом могут сделать это в 31 медицинском учреждении Северной столицы. Комздрав публикует адреса, где это можно сделать.

Напомним, что 30 августа в Петербург привезли новые партии вакцин "Спутник V" и "Спутник М".

В середине июля ученые и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) оценили эффективность "ЭпиВакКороны" в 2%.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама