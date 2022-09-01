Правозащитники насчитали в России 100 фигурантов дел о фейках про армию

По состоянию на начало сентября количество фигурантов уголовных дел о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ) достигло 100 человек, рассказал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. По его словам, речь идет как о подозреваемых и обвиняемых, так и об уже осужденных по этой статье.

Как сообщил правозащитник, за последнюю неделю стало известно о возбуждении еще семи дел о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах, в том числе против Рубена Погосяна в Петрозаводске и против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева в Москве. Кроме того, гарнизонные военные суды рассматривают дела против двух военнослужащих из Петропавловска-Камчатского и Ростова-на-Дону.

"Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", — известил Чиков. Он отметил, что омскому депутату Дмитрию Петренко вменяется сразу семь эпизодов распространения фейков об армии.

Чиков отметил, что треть фигурантов (32 человека) находятся за пределами России, еще 28 человек содержатся под стражей, шестеро — под запретом определенных действий, а троим суды назначили домашний арест.

К настоящему времени суды вынесли приговоры по девяти делам о фейках. Московского мундепа Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима, тюменца Эдуарда Щербакова — к шести месяцам колонии-поселения. "Двое осужденных получили исправительные работы, также двое — штрафы 1 млн и 3 млн рублей, и еще двое — условное лишение свободы (в том числе учительница Ирина Ген из Пензы)", — указал Чиков.