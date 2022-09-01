Обвиняемого в фейках про армию Королева отказались выпускать из СИЗО

Городской суд Петербурга 1 сентября оставил документалиста Всеволода Королева, обвиняемого в публикации фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), под стражей, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Зырянова.

На заседании по апелляционной жалобе на арест сторона обвинения заявила, что вне стен следственного изолятора Королев якобы может попытаться скрыться от правосудия, помешать ходу расследования уголовного дела, а также продолжить преступную деятельность.

В ответ на это адвокат Зырянова заявила, что предположения следователей ничем не подкреплены. Кроме того, по ее словам, оппоненты не обосновали, почему ее доверителю не может быть назначена другая, более мягкая мера пресечения. Также среди доводов защитницы было состояние здоровья Королева. У него удалена щитовидная железа и межпозвоночная грыжа. Ему рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования. В изоляторе должного ухода обвиняемый получить не может.

Напомним, Королева собираются судить за публикации "ВКонтакте", в которых, по мнению следователей, якобы содержится недостоверная информация о специальной военной операции на территории Украины. Его арестовали в середине июля. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о деле Королева - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков