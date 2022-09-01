ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:57

Обвиняемого в фейках про армию Королева отказались выпускать из СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемого в фейках про армию Королева отказались выпускать из СИЗО

Городской суд Петербурга 1 сентября оставил документалиста Всеволода Королева, обвиняемого в публикации фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), под стражей, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Зырянова.

На заседании по апелляционной жалобе на арест сторона обвинения заявила, что вне стен следственного изолятора Королев якобы может попытаться скрыться от правосудия, помешать ходу расследования уголовного дела, а также продолжить преступную деятельность.

В ответ на это адвокат Зырянова заявила, что предположения следователей ничем не подкреплены. Кроме того, по ее словам, оппоненты не обосновали, почему ее доверителю не может быть назначена другая, более мягкая мера пресечения. Также среди доводов защитницы было состояние здоровья Королева. У него удалена щитовидная железа и межпозвоночная грыжа. Ему рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования. В изоляторе должного ухода обвиняемый получить не может.

Напомним, Королева собираются судить за публикации "ВКонтакте", в которых, по мнению следователей, якобы содержится недостоверная информация о специальной военной операции на территории Украины. Его арестовали в середине июля. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о деле Королева - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама