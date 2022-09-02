Енокаева утвердили в должности главы комитета по транспорту

Валентин Енокаев, временно исполнявший должность председателя петербургского комитета по транспорту, лишился приставки "врио". Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Смольного, 2 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

38-летний коренной петербуржец Енокаев оказался во главе комитета в начале июня после того, как его предшественник Кирилл Поляков получил повышение и стал курировать транспортную сферу в качестве вице-губернатора.

На руководящих должностях в качестве чиновника Енокаев работает с 2013 года.