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Новости 9:59

Енокаева утвердили в должности главы комитета по транспорту

фото ЗакС политика Енокаева утвердили в должности главы комитета по транспорту

Валентин Енокаев, временно исполнявший должность председателя петербургского комитета по транспорту, лишился приставки "врио". Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Смольного, 2 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

38-летний коренной петербуржец Енокаев оказался во главе комитета в начале июня после того, как его предшественник Кирилл Поляков получил повышение и стал курировать транспортную сферу в качестве вице-губернатора.

На руководящих должностях в качестве чиновника Енокаев работает с 2013 года.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Поляков Кирилл Валентинович

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