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Новости 12:20

Суд в Петербурге зарегистрировал дела о фейках про армию против Курмоярова и Петровой

фото ЗакС политика Суд в Петербурге зарегистрировал дела о фейках про армию против Курмоярова и Петровой

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал дела о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России в отношении менеджера проектов Виктории Петровой и экс-священника РПЦ Иоанна Курмоярова, передает 2 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Против Петровой и Курмоярова выдвинуты обвинения в распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). При этом спектр вменяемых Курмоярову мотивов несколько шире: следствие полагает, что он действовал, якобы руководствуясь в том числе и корыстными мотивами (п. "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), следует из сообщения судебной пресс-службы.

Материалы дел переданы судьям, к производству дела еще не приняты. Оба фигуранта содержатся под стражей. В августе суд продлил срок ареста Петровой до 23 сентября. Что касается Курмоярова, то на этой неделе суд оставил его в СИЗО до 1 октября. При этом обвиняемый просил об избрании меры наказания, не связанной с нахождением под стражей, и говорил о признании вины.


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