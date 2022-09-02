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Новости 14:24

В Петербурге доступно около 100 тысяч талонов на вакцинацию от ковида

фото ЗакС политика В Петербурге доступно около 100 тысяч талонов на вакцинацию от ковида

Петербуржцам доступно около 100 тысяч талонов на вакцинацию от коронавируса в течение ближайших 30 дней, сообщила 2 сентября пресс-служба губернатора города со ссылкой на главу комитета по здравоохранения Дмитрия Лисовца. По словам последнего, на ближайшие выходные доступно приблизительно 1 500 талонов на прививку.

Как отмечается, вакцинация в Петербурге не прекращается и по выходным. В каждом районе города работает не менее одного прививочного пункта по субботам или воскресеньям, отметили в Смольном. Что касается крупных районов, в которых проживают сотни тысяч человек, то там в выходные дни работают по несколько пунктов вакцинации.

Как отметили в Смольном, сейчас в городе имеется 657142 дозы вакцины "Спутник V" и 720 доз "Спутник М". Кроме того, накануне сообщалось о поступлении в поликлиники вакцины "ЭпиВакКорона". Отметим, что в середине июля ученые и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) оценили эффективность последней в 2%.

Фото: pixabay


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