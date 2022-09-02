На территории "Невской мануфактуры" появится жилой квартал

Градостроительная комиссия согласовала проект строительства жилого квартала на территории сгоревшей "Невской мануфактуры", сообщил 2 сентября "Деловой Петербург". На участке между улицами Тельмана и Новоселов, Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной планируется возведение квартала жилой площадью приблизительно 335 тысяч квадратных метров, утверждает издание со ссылкой на комитет по строительству.

Общая площадь застройки без учета встроенных нежилых помещений, паркингов и прочего должна составить около 500 тысяч квадратных метров, оценили эксперты. Следует ожидать, что в таком случае новый квартал будет рассчитан на проживание 12 тысяч человек. Согласование на работы было получено от городской администрации с условием строительства и передачи Смольному школы, четырех детских садов, поликлиники и помещения под молодежный центр и библиотеку. Также, по условиям, застройщик должен достроить улицу Тельмана, построить проектируемую улицу на участке от Тельмана до Новосёлов, отремонтировать улицу Новоселов и произвести иные работы.

Еще одним условием Смольного стало предоставление гарантий по реставрации здания-памятника "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной, сгоревшего в результате пожара 12 апреля 2021 года. В ходе тушения здания погиб пожарный, еще несколько человек пострадали. В конце июля прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело против руководителей АО "Невская мануфактура", обвиненных в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ) и в нарушении требований использования памятников культуры, приведших к их уничтожению (ст. 243.1 УК РФ).