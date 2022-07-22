Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело против руководителей "Невской мануфактуры"

Уголовное дело двоих руководителей АО "Невская мануфактура" добралось до суда, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Петербурга от 22 июля. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение против обоих фигурантов и теперь направит дело в Невский райсуд города для рассмотрения по существу.

Имена фигурантов в сообщении пресс-службы прокуратуры не раскрываются — в тексте их определяют как "48-летнего уроженца Ленинградской области и 38-летнего уроженца г. Ленинград". Тем не менее, известно, что обвиняемыми по делу проходили гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. Оба были арестованы после пожара, случившегося в здании дореволюционной фабрики в апреле 2021 года.

Обвиняемые проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ) и о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшем их уничтожение или повреждение в крупном размере (ст. 243.1 УК РФ).

"По версии следствия, фигуранты уголовного дела, являясь руководителями АО "Невская Мануфактура", имея в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной в г. Санкт-Петербург, сдавали их в аренду, достоверно зная, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан. В результате в ходе их эксплуатации 12 апреля 2021 года в здании произошло возгорание на площади около 4 тыс. кв. м.", — сообщили в прокуратуре. Кроме того, одного из обвиняемых подозревают в умышленном неисполнении требований по сохранению исторического памятника и доведении его до аварийного состояния.

Напомним, пожар охватил здание "Невской мануфактуры" 12 апреля 2021 года. При тушении погиб пожарный, несколько человек пострадали. Петербургские власти заявили о намерении восстановить здание, в январе 2022 года глава КГИОП Сергей Макаров анонсировал завершение работ над проектом к грядущей осени.