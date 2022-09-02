Жилком отчитался о рекордном сборе взносов за капремонт в августе

Жилищный комитет сообщил 2 сентября о том, что собираемость взносов за капитальный ремонт в августе достигла отметки в 136 %. Как считают чиновники, полученного результата удалось достичь благодаря "методичной работе организации с долгами и информированию жителей".

В жилкоме уточнили, что с 1 августа в квитанциях на оплату стали указывать полную сумму задолженности жильца. До этого Фонд капремонта направлял долговые квитанции.

"Модернизация квитанции позволила горожанам четко и быстро увидеть свои долги, также многие петербуржцы получили дополнительные уведомления об изменениях на электронную почту и увидели в своих парадных", — заявили в жилищном комитете.

В июле жилком поведал о планах расселить тысячу коммуналок до конца года, а заодно поддержал возвращение статуса "Дом образцового содержания".

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