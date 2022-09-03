Театр на Бронной отменил спектакли режиссера Молочникова

Показ спектаклей "Платонов болит" и "Бульба. Пир", запланированный в московском Театре на Бронной, не состоится, о чем сообщил журнал "Театр". О том, что "прокат приостановлен", успели поставить в известность занятых в них актеров. Билеты на спектакли невозможно было купить начиная как минимум со вчерашнего дня. Страницы спектаклей на сайте театра недоступны. При этом самого Молочникова не проинформировали о случившемся, что не помешало ему быть в курсе конфликтной ситуации.

"Спектакли снимаются с репертуара, а всем артистам завтруппой прислал одинаковые смс об отмене", - рассказал он изданию.

В августе из-за критических высказываний режиссера о военной спецоперации на Украине его объявила "агентом иностранного влияния" так называемая группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, организованная сподвижниками справедливоросса Захара Прилепина.

Накануне также стало известно, что столичные театры массово отменяют постановки режиссера Дмитрия Крымова, покинувшего страну и не согласного с новейшей внешней политикой РФ.